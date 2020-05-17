Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине стало меньше новых случаев заражения коронавируса — за сутки 433 человека; боевики на фронте стреляют уже с самого утра — в Авдеевке раненого одного нашего военного; кому карантин, а кому безопасные развлечения — несмотря на ограничения, в одном из столичных ресторанов устроили масштабную вечеринку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.