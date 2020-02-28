Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українка в Японії одужала після коронавірусу, перший випадок зараження виявили у Білорусі; в Туреччині акції протесту, російська авіація та війська Асада в Сирії вбили понад 30 турецьких військових; як два роки тому Нафтогаз виграв у Газпрому і відсудив майже $5 млрд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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