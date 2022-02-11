Факти ICTV — Випуск 15:45 (11.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: терористи на Донбасі привели у боєготовність техніку для перевірки; завдяки розблокованому норманському формату, є шанс, що і робота тристоронніх контактних груп вже незабаром відновиться; Росія раптом припинила блокаду Азовського моря; київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Петру Порошенку; у Китаї шалений ажіотаж навколо талісманів Зимових Олімпійських ігор.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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