Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: террористы на Донбассе привели в боеготовность технику для проверки; благодаря разблокированному норманнскому формату, есть шанс, что и работа трехсторонних контактных групп уже вскоре возобновится; Россия внезапно прекратила блокаду Азовского моря; киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Петру Порошенко; в Китае безумный ажиотаж вокруг талисманов Зимних Олимпийских игр.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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