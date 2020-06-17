Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий антирекорд захворюваності та смертей від коронавірусу в Україні; без масок, дистанції та елементарних правил гігієни – як працюють маркети та ринки в країні; негода пройшлася Україною; хто перевозить нас в маршрутках, чи мають ці компанії ліцензії і чи відповідатимуть за нещасні випадки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.