Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина вводит чрезвычайное положение и начинает призыв резервистов, это не военное положение и не мобилизация; на передовой не утихают обстрелы, но наши корреспонденты постоянно отслеживают ситуацию; Борис Джонсон пригрозил российским компаниям запретить безналичные сделки долларом и фунтом.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2022-02-23
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