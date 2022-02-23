Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина вводит чрезвычайное положение и начинает призыв резервистов, это не военное положение и не мобилизация; на передовой не утихают обстрелы, но наши корреспонденты постоянно отслеживают ситуацию; Борис Джонсон пригрозил российским компаниям запретить безналичные сделки долларом и фунтом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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