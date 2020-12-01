Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: локдаун в Україні неминучий. Але очільник МОЗ не хоче зупиняти громадський транспорт; депутати українські, а гімн співають угорський. Про скандал на Закарпатті; Байден і його жіноча команда. Наші колеги з Голосу Америки проаналізували, як вплинуть нові призначення на США та Україну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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