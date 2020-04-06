Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 1319 хворих на коронавірус; в Італії, Іспанії та Нідерландах зменшується кількість захворювань на коронавірус; харківські медики за умови нестачі апаратів штучної вентиляції легенів можуть рятувати життя завдяки банальному поліетиленовому пакету.

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