Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.08.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Лукашенко погрожує разом з Путіним поставити Україну на коліна; Україна і Росія паралельно влаштували масштабні військові навчання; у Києві відбулися тренування Територіальної оборони; Україні прогнозують зливи та спеку; темпи інфляції пришвидшились на 10%; СБУ знайшла наркотики на $10 млн.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-08-09
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