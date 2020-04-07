Факти ICTV – Випуск 6:45 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція почала карати за порушення умов карантину; позачергове засідання Верховної Ради може відбутися уже наприкінці робочого тижня, орієнтовно 9-10 квітня; британський прем’єр Борис Джонсон в реанімації з коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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