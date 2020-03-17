Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже 7 підтверджених випадків зараження коронавірусом; 1 млн лабораторних тестів та 3 млн швидких тестів на виявлення коронавірусу привезуть в Україну; на терміновому засіданні уряду затвердили рішення, які напередодні анонсував президент Володимир Зеленський.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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