Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: менше 9 тис. нових хворих за добу, втім Україна залишається в лідерах поширення коронавірусу; чи не вперше за тривалий час на фронті доба тиші, а в Україні з березня має запрацювати нова система пошуку зниклих безвісти бійців; 120 днів протестів у Білорусі. Там знову затримано сотні людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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