Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні тисячі нових хворих на Covid, цифра почала рости, а в Британії сьогодні стартує процес вакцинації від коронавірусу; 4 провокації за добу, російські бойовики продовжують стріляти; недофінансовані армія та охорона здоров’я – в бюджеті на цей рік не вистачає 117 млрд грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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