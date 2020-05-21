Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на фронті, один наш захисник загинув та троє тяжко поранені; 13 областей України готові до другого етапу послаблення карантину; пляжному сезону в Україні бути, у МОЗ кажуть, що купатися в морі та річках безпечно; природні нерестовища України в дефіциті, державних рибгоспів майже не лишилося, а браконьєри орудують на повну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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