Відкритий діалог Петра Порошенка: головні тези зібрання

У київському Палаці спорту сьогодні відбувся всеукраїнський громадський форму Відкритий діалог – за участі президента Петра Порошенка.

Як кандидат на наступний термін – він представив свою передвиборчу програму, а також підсумував, що вдалося зробити на президентській посаді.

Говорив понад годину. Оголошує про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії. Серед стратегічних цілей на другу каденцію називає боротьбу з бідністю, підготовку України до вступу до ЄС та НАТО, забезпечення миру на вигідних для України умовах і відновлення територіальної цілісності країни. Нині ж переконаний, найгірші часи в економіці вже позаду.

Серед пріоритетних завдань також розвиток IT-сфери і туризму. А серед нинішніх здобутків – безвіз, газова незалежність від Росії, децентралізація та створення єдиної помісної церкви. Головне тепер, аби вибори пройшли чесно, та в них не втрутилася Росія.

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Говорив Порошенко і про запровадження телемедицини навіть у найвіддаленіших селах. Для цього всюди пообіцяв швидкісний інтернет. А ще нагадав, днями за його дорученням розпочалася програма монетизації субсидій, які вже незабаром почнуть виплачувати.

Раніше Порошенко подав декларацію для участі у президентскьких виборах, у якій зафіксував будинок площею 1331,1 м² та вартістю 30 млн грн у Козині та поруч земельні ділянки площею 3,4 га.

Опубліковано Лютий, 09 в 19:01



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