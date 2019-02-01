Фермерство у Литві: як розпочати власну справу з нуля

За спільною угодою литовське подружжя корінних містян Каваляускас переїхали до села. Де стали справжніми фермерами. Там абсолютно міські мешканці, працівники офісів, вирішили щось змінити в своєму житті. Відчути волю на смак, наблизитись до природи.

Всього на їхній фермі 60 кіз. 20 гектарів землі вистачає для вільного випасу і щоб було вдосталь сіна. Сараї для своїх кіз облаштовані за дідівським методом – без додаткового опалення.

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Ферма, будинок, сироварня – все це на одному подвір’ї. Біля кіз багато роботи. Хоч і процес автоматизований: молоко з доїльного залу потрапляє прямо на сироварню. господарі не лише виробляють сири, а й проводять майстер-класи.

За день тут виготовляють майже 15 кілограмів сиру. Гордість – сир Жан-Жак. Для бажаного кольору, сирну голівку промивають солоною водою, яка сприяє росту спеціальних бактерій.

Допомогу від уряду Литви фермери отримують щорічно, але, для таких дрібних господарів -суми незначні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що екс-футболіст Динамо відкриє свинячу ферму.

Опубліковано Лютий, 01 в 16:54



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