Фінансування АПК на 2020 урізали – наслідки для аграріїв

Українські аграрії та виробники техніки б’ють на сполох. Вони побоюються, що програму компенсації 25% вартості сільськогосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва наступного року закриють. Відтак зменшаться і об’єми виробництва українського і можливе скорочення робочих місць.

Анатолій власним заводом не натішиться . Підприємство чоловік заснував 26 років тому. Нині тут випускають понад 2 тис. причепів за рік. А ще різноманітні цистерни, зернопакувальне обладнання, розкидачі міндобрив та іншу техніку. Половину продукції збувають закордон.

Робота в цехах кипить. На підприємстві працює 850 людей. Середня зарплата понад 12 тис. грн.

Читайте: Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Сергій – головний конструктор. Заради омріяної роботи змінив рідний Кривий Ріг на сумське село. Думав їхати за кордон, та побачив завод і плани змінив. Тепер у свої 30 керує людьми та бідкається, кадрів не вистачає. Професіоналів нема.

Та й працюючих людей, можливо, доведеться скорочувати, якщо держава відмовить аграріям у 25% компенсації вартості сільськогосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва. Відтак – об’єми українського виробництва можуть зменшитись в рази.

Українські виробники радять чиновникам врахувати європейський досвід. Там фермеру, який купує своє, повертають половину вартості, а то й більше.

Уряд не заперечує – фінансування АПК на 2020 урізали. Замість цьогорічних 7 млрд обіцяють майже 4,5.

Та виробники техніки і фермери самі щороку платять чималі податки.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні скасовують державні дотації для аграріїв.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.