В Україні скасовують державні дотації для аграріїв: наслідки та що кажуть фермери

В Україні скасовують державні дотації для аграріїв та фермерів. У бюджеті на наступний рік уряд не передбачив коштів на відшкодування закупівлі саджанців, сільгосптехніки та програму підтримки тваринництва.

Аграрії кажуть, так недалеко і до банкрутства.

Цьогоріч у бюджеті українським садівництвам передбачили 400 млн грн: по 200 на саджанці і на обладнання. 120 млн людям виплатили. Решту, обіцяють у міністерстві, роздадуть до кінця року.

Вже наступного року уряд хоче скасувати всі програми підтримки – і садівництва, і тваринництва, і на закупівлю сільгосптехніки. Мовляв, усі ці гроші скерують на зниження відсоткової ставки за кредитами на землю, щойно запрацює ринок землі.

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Ініціативу урядовців доки не схвалили депутати. Вони закликають залишити програми підтримки хоча б на рік. Але водночас вдвічі зменшити фінансування. Це буде так званий перехідний період. Тим часом аграрії наголошують, не всі зможуть купувати землю навіть за зниженими відсотковими ставками. Тож скорочення садів і виноградників та зменшення поголів’я, якого у нас і так майже немає – неминучі.

Нагадаємо, Світовий банк надав $200 млн на підтримку фермерів в Україні.

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