Сів за рояль у 7. Стипендіат Президентського фонду Леоніда Кучми Україна дав концерт

Президентський фонд Леоніда Кучми Україна з року в рік опікується своїми стипендіатами. Допомагає брати участь у конкурсах, виступати на міжнародних сценах. Напередодні один із вихованців, піаніст Марк Іваницький дав концерт у столичному музеї Лесі Українки. Він переможець багатьох музичних міжнародних конкурсів та прославляє Україну у світі.

Бабуся посадила Марка за рояль у 7 років, але навіть у 17 від клавіш його не відірвати. Марк Іваницький виступає на столичних та закордонних сценах. Щодня займається мінімум 6 годин. Така ціна за насолоду, яку отримує від музики.

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Одна з його мрій уже здійснилася – навчається у консерваторії у відомого професора. А от над заповітною ще треба працювати.

Марк один із 60 вихованців професора Козлова.

Викладач переконаний, що в юнака достатньо і таланту, і працьовитості. У нього хороший шанс закохати в себе аудиторію.

Найкраще шліфувати свої навички на концертах. Тому Марк має за плечима вже 40 міжнародних конкурсів. Весь цей час його підтримує президентський фонд Леоніда Кучми Україна.

Цього разу концерт був у столичному музеї Лесі Українки, і аудиторія геть юна, але задоволені залишилися всі.

Факти ICTV раніше писали про те, що у музеї Михайла Старицького була виставка картин, які створили криворізькі школярі.

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