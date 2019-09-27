У Дніпрі студенти отримали іменні стипендії Фонду Україна

Інвестиція в освіту – найкраща з інвестицій. У Дніпрі 12 найуспішніших студентів двох провідних університетів отримали іменні стипендії Фонду Україна. Нагороджував їх особисто другий президент України Леонід Кучма. Для молоді, яка веде активну наукову діяльність, реалізує теоретичні знання на практиці – вже 15 років існує ця програма. Сотні студентів по всій країні вже отримали свої іменні стипендії. Цього року сума премії зросла до 20 тис. грн.

Над своїми проектами: ракетою для метеорологічних досліджень та ракетою, що запускає супутники, студент Дніпровського фізико-технічного університету працював понад 2 роки.

В інженеринговій школі хлопець щоденно проводить по три години – вже має патент на одну зі своїх розробок.

А ще важливо підтримувати наукові розробки і зацікавлювати молодь здобувати технічну освіту. Поки завдання держави реалізує президентський Фонд Леоніда Кучми Україна. За 15 років існування спеціальної програми підтримки сотня найкращих студентів дніпровського нацуніверситету отримали стипендії.

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Єдиний приватний виш у стипендіальному списку Фонду Україна – університет імені Альфреда Нобеля.

Цього року 5 його студентів отримали допомогу

Серед них і політолог Генріх Матухно. Він створив інтерактивну карту , що відображає рівень міграції молодого населення регіонами країни. Його дослідження навіть використовує уряд.

Відмінне навчання, наявність наукових публікацій, участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях , а головне – соціальна робота. Хто саме стає лауреатом премії, вирішує викладацький склад університету.

Другий президент України Леонід Кучма впевнений: аби створити сильну економіку та забезпечити потужну обороноздатність країни, вже зараз необхідно інвестувати в освіту молоді.

Програма щорічної підтримки кращих студентів провідних вишів, насамперед, технічних навчальних закладів Києва, Дніпра , Харкова та Чернігівщині існує вже 15 років. Загальний стипендіальний фонд цього року склав понад 800 тис. грн.

До слова, Фонд Кучми Україна організував концерт скрипальки Марії Нечипоренко у Києві.

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