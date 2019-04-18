Франція готує план реконструкції Собору Паризької Богоматері

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив вогнеборців, які врятували Нотр-Дам від пожежі. Особисто вручив медалі пошани.

Нині ж Франція готує план реконструкції Собору Паризької Богоматері. Уже оголосили міжнародний конкурс серед архітекторів – переможець керуватиме відновленням шпиля, але як заявив міністр культури – навряд чи впораються за 5 років.

Водночас з’явилась інформація, що на час реконструкції поряд зведуть тимчасову церкву.

Фахівці з’ясували головну небезпеку – три елементи даху сильно прогоріли і можуть рухнути, зокрема, дерево набрало в себе воду відповідно стало важчими, тому арка може впасти. Також через високу температуру під час пожежі перегрілася кам’яна кладка. І знамениті скульптури на фасаді Нотр-Дам можуть теж відірватися. Тому химерні фігури продовжать тимчасово знімати.

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Українська церква подарувала ікону для собору, найімовірніше вона вціліла.

Раніше повідомлялося, що Собор Паризької Богоматері зачинять на 6 років.

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