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Собор Паризької Богоматері зачинять на 6 років

Собор Паризької Богоматері буде зачинений 5-6 років – за цей час сподіваються його повністю відновити. На реставрацію вже зібрали мільярд євро.

Поліція вважає, що основною причиною пожежі могло стати коротке замикання в електродротах біля основи легкозаймистого дерев’яного шпиля, а працівники собору зволікали з викликом пожежників, бо думали, впораються самі.

На щастя, з палаючого собору таки вдалося врятувати основні цінності.

Читайте: Собор Паризької Богоматері до і після пожежі

Остання велика реконструкція Собору Паризької Богоматері була всередині 19 століття – саме цей дах і згорів. Тепер величезні гроші потрібні для сучасних технологій, щоб усе було максимально безпечно.

До слова, слідчі вважають, що причиною займання у соборі Паризької Богоматері стали проблеми з електрикою.

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