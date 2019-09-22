Гемофілія та альбумін: в Україні вироблятимуть препарати з плазми крові

Сучасне виробництво препаратів з плазми крові нарешті з’явилось в Україні. Новий завод запрацював на Київщині. Тут вироблятимуть препарати для зупинки крові при гемофілії, альбумін, необхідний при травмах і операціях та імуноглобуліни, які допомагають боротись із хворобами. Раніше Україна переважно імпортувала ці препарати. Тепер зможе і продавати на експорт. Нашим же медзакладам і пацієнтам такі препарати мають стати утричі дешевшими ніж раніше.

Дефіцит препаратів з плазми для України залишиться у минулому. У Білій Церкві запрацювало виробництво компанії Біофарма, здатне забезпечити пацієнтів життєво необхідними ліками з плазми крові. Завод збудували з нуля. І його відкриття вважають, без перебільшення, історичною подією.

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Завод компанії унікальний. За передовими обладнанням і рівнем технологій – єдиний у Східній Європі. Тут вироблятимуть життєво необхідні для хворих на гемофілію фактору VIII, альбумін, який відновлює та підтримує об’єм циркуляції крові при травмах та операціях, а ще імуноглобуліни, які допомагають організму боротися із хворобами.

Тут зможуть переробляти до 1 млн літрів плазми на рік. Це дозволить полегшити життя пацієнтів, а ще зекономить гроші держави, яка щороку витрачала на препарати близько 345 млн доларів. Власне виробництво коштуватиме держбюджету утричі дешевше.

До слова, волонтери компанії Фармак Жебровської зібрали понад 800 тис. гривень на потреби армії.

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