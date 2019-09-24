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Факти / Світ

Потрібно змінити структуру економік – Генсек ООН про боротьбу з кліматичною кризою

Людству потрібно змінити структуру багатьох сфер життя інакше всі опиняться у страшній небезпеці.

Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що життя на Землі опиниться під загрозою, якщо світ не змінить структуру економік і багатьох сфер.

– Нинішнє літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень, льодовики тануть, піднімається рівень моря, океан окислюється і втрачає здатність поглинати вуглекислий газ. Засухи, пожежі, урагани і повені стають більш руйнівними, – сказав Гутерреш.

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Він закликав вжити нагальних заходів, серед яких:

  • припинення субсидіювання енергодобувної промисловості;
  • скорочення емісій парникових газів;
  • перехід на поновлювані джерела енергії.

За словами генсека ООН, час для розмов вже пройшов і зараз потрібно діяти.

До слова, наприкінці серпня в ООН заявили, що у світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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