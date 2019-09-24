Людству потрібно змінити структуру багатьох сфер життя інакше всі опиняться у страшній небезпеці.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що життя на Землі опиниться під загрозою, якщо світ не змінить структуру економік і багатьох сфер.
– Нинішнє літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень, льодовики тануть, піднімається рівень моря, океан окислюється і втрачає здатність поглинати вуглекислий газ. Засухи, пожежі, урагани і повені стають більш руйнівними, – сказав Гутерреш.
Читайте: Ви зрадники! Активістка Грета Тунберг емоційно виступила на саміті ООН щодо зміни клімату
Він закликав вжити нагальних заходів, серед яких:
- припинення субсидіювання енергодобувної промисловості;
- скорочення емісій парникових газів;
- перехід на поновлювані джерела енергії.
За словами генсека ООН, час для розмов вже пройшов і зараз потрібно діяти.
До слова, наприкінці серпня в ООН заявили, що у світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація.