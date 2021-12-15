Гірки, оранжерея та ковзанка: що цікавого у Зимовій країні на ВДНГ

Шалені гірки, двоярусна венеціанська карусель та навіть новорічна оранжерея – це далеко не повний перелік розваг, які цього року приготували організатори фестивалю Зимова країна на ВДНГ. Він уже всьоме відкривається для всіх охочих.

– Це найбільший зимовий парк розваг в Україні. Цього року у нас одна з найбільших ковзанок у Європі. Ми робимо акцент саме на відкриті простори, тобто більшість програми з зимового дозвілля відбуватиметься саме на відкритому повітрі, – каже генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Загалом тут представлено понад 20 локацій, аби кожен охочий міг обрати що йому ближче та цікавіше.

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