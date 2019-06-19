Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Головний біль та стрибки тиску: потужна магнітна буря накриє Землю 19 червня

Потужна магнітна буря накриє Землю 19 червня.

У такі дні можливі підвищене емоційне напруження та нездужання. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, стрибки тиску, бути дратівливими й неуважними.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

Щоб підвищити стійкість організму, експерти радять дотримуватися режиму сну, пити більше води, правильно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі та уникати стресів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вберегтися від магнітних бур.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як надати допомогу при тепловому та сонячному ударі
Чим відрізняється тепловий удар від сонячного
Календар магнітних бур на 2019 рік
День донора: де здавати кров, вимоги та протипоказання
Менінгіт: перші ознаки і наслідки
Магнітні бурі в червні – дати
Що ковтають діти, чим це небезпечно та як надати допомогу
Як вберегтися від магнітних бур

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка