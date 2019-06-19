Головний біль та стрибки тиску: потужна магнітна буря накриє Землю 19 червня

Потужна магнітна буря накриє Землю 19 червня.

У такі дні можливі підвищене емоційне напруження та нездужання. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, стрибки тиску, бути дратівливими й неуважними.

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Щоб підвищити стійкість організму, експерти радять дотримуватися режиму сну, пити більше води, правильно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі та уникати стресів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вберегтися від магнітних бур.

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