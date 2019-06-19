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Факты / Видео / Lifestyle

Головная боль и скачки давления: мощная магнитная буря накроет Землю 19 июня

Мощная магнитная буря накроет Землю 19 июня.

В такие дни возможны повышенное эмоциональное напряжение и недомогание. Метеозависимые люди могут испытывать головную боль, скачки давления, быть раздражительными и невнимательными.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Чтобы повысить устойчивость организма, эксперты советуют соблюдать режим сна, пить больше воды, правильно питаться, гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как уберечься от магнитных бурь.

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