В Україні посилять заходи безпеки з початком курортного сезону

В Україні перед стартом курортного сезону посилять заходи безпеки.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що найбільше це стосуватиметься безпеки пасажирських перевезень.

— Активний курортний сезон – це період підвищеної небезпеки, особливо на завантажених транспортом українських дорогах. Усі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення безпеки, потрібно скласти графіки залучення особового складу, визначити особливо небезпечні місця на дорогах, провести превентивну роботу з перевізниками, – зауважив Яровий.

Також в МВС особливу увагу звернули на протипожежні заходи і на забезпечення безпеки дітей під час канікул у місцях масового відпочинку, оздоровчих закладах, а також під час екскурсій.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вже проведена першочергова робота з безпеки дорожнього руху, що дозволило у святкові дні на 12% скоротити кількість смертей та травмувань внаслідок ДТП і на 17% – з початку 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Командувач Нацгвардії Микола Балан наголосив, що особливу увагу під час курортного сезону потрібно звернути на узбережжя біля проведення Операції об’єднаних сил та околицях.

Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що з середини цього місяця ДПСУ очікує зростання пасажиропотоку та виїзду українців на відпочинок переважно через аеропорти. Наразі здійснюється близько 250 рейсів на добу, прогнозується збільшення на 30%.

Covid-сертифікати в Україні