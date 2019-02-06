Готуються до відсічі РФ на морі: навчання прикордонників і ВМС на Азові

Наші військово-морські сили готуються давати відсіч Росії на морі. Нині в Азові тривають масштабні навчання.

Фактично нульова видимість та туман, який, як кажуть моряки – можна хапати ложками. Ідеальна легенда для навчань українських морських загонів прикордонників із військово-морськими силами.

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Вогонь на враження – при необхідності. Сьогодні це – навчання, але, українські моряки готові до будь яких провокацій, з боку російсько-окупаційних сил, які вже вважають Азов своєю вотчиною.

Злагодженість підрозділів військо-морських сил та прикордонників оцінив безпосередньо командуючий Об’єднаних сил. За словами Сергія Наєва – хлопці відпрацювали на оцінку добре.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Наєв підняв підрозділи РСЗВ Смерч.

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