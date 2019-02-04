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Наєв підняв підрозділи РСЗВ Смерч – відео стрільб

Тренування показали хорошу боєготовність підрозділів реактивної артилерії ЗСУ.

Наєв підняв підрозділи РСЗВ Смерч – відео стрільб

Випробування реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Смерч були проведені з метою перевірки боєготовності підрозділів реактивної артилерії ЗСУ.

Таке розпорядження дав командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Бійці розрахунків провели тренування на швидкість переміщення і точність наведення РСЗВ Смерч.

Відпрацювання показало боєготовність техніки і хороші навички ведення вогню у особового складу.

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Відзначається, що подібні тренування підрозділи реактивної артилерії проводять регулярно.

Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ провели тактичні навчання на Житомирщині.

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