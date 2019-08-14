Графеновий акумулятор Samsung: заряджається в 5 разів швидше, ємність вища на 50%

Новий акумулятор, що здатний заряджатися за хвилини і тримати значно більше енергії – вже незабаром може стати масовим.

Компанія Samsung готує до продажів смартфон із графеновим акумулятором.

Нинішні літій-іонні акумулятори сягнули піку свого розвитку. Проте залишаються дуже недосконалими. Вони дорогі, малоємкі, досить довго заряджаються і сильно нагріваються. Графеновий акумулятор – позбавлений таких вад.

Над новинкою активно працюють останні 15 років багато світових компаній, зокрема гіганти Samsung і Huawei.

Приміром, графеновий акумулятор у смартфоні, запевняють виробники, заряджається вп’ятеро швидше, ніж звичний, має на 50% більшу ємність, а служить довше.

Графен – це модифікація вуглецю – одного з найпоширеніших елементів на землі. Відтак у майбутньому такі акумулятори можуть бути дуже дешевими.

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Якщо у компаній вдасться, можна буде попрощатися із двигуном внутрішнього згорання, кажуть експерти. Електромобілі, нарешті, стануть масовими.

До слова, з’явилася інформація про дату виходу нового смартфону iPhone від компанії Apple.

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