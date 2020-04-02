Ходять з Covid-19 і плюються на людей. Іспанія посилює карантин через порушників

Кількість заражених коронавірусом у світі наближається до мільйона – понад 938, 5 тисяч. Померли вже 47 273. Вилікувалися понад 194 тис. Керівництво країн посилює обмежувальні заходи, щоб спинити поширення хвороби.

Затримали, прив’язали до нош та повантажили у швидку та під вартою відвезли до лікарні – такий незвичайний арешт здійснила іспанська нацгвардія, яка стежить за дотриманням карантину. Випадок стався на карибській іспанській території, на острові Тенеріфе. Чоловік був інфікованим, але ходив по вулиці та навмисне плювався у перехожих.

Саме через неадекватних і безвідповідальних людей влада Іспанії та інших країн нині посилює карантинні заходи. Лікарі підтверджують – на початку епідемії було згаяно забагато часу.

Китайські науковці оголосили, що виявили антитіла, які ефективно борються із Covid -19. Експеримент почали на початку січня – досліджували антитіла зі зразків крові пацієнтів, які одужали від недуги. 206 із них виявилися здатними активно блокувати білки коронавірусу.

Факти ICTV раніше писали про те, що медикам Великобританії дозволили не рятувати невиліковно хворих з Covid-19.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.