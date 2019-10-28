Хто створив Корвалол і в чому секрет його популярності

Перші партії корвалолу на пост-радянському просторі. Препарат став своєрідним ноу-хау, бо за рецептурою відтворив німецькі седативні краплі – Валокордин. Склад простий, утім, дієвий.

Попри те, що цей препарат переважно заспокійливий, його десятиліттями сприймали як засіб від болю в серці. Хоча ліки виробляли для приборкання нервового стану або панічних атак.

Зараз препарат експортують до пост-радянських країн, до Європи та Азії. І в Україні ліки теж тримають свої позиції, їхнє виробництво прибуткове. Тож за препарат з історією у 60 років точиться гаряча суперечка між його основними столичними виробниками Фармак та Дарниця.

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З 2004 року за інтелектуальну власність щодо самої назви Корвалол відбулося не одне судове засідання. Головний аргумент Фармаку – вони першими зареєстрували препарат після розпаду Радянського союзу. Дарниця почала виробництво після двотисячних.

Водночас опоненти переконані, що назва препарату створювалася за радянських часів, коли поняття інтелектуальної власності не існувало. Тож Корвалол не може бути зареєстровано лише за одним виробником.

І поки сторони конфлікту збирають аргументи, кожен на свою користь, бюджетний Корвалол заспокоїть ще не одну тахікардію українців та європейців. Препарат за стільки десятиліть не втратив своєї популярності. Його дохідність на ринку перевищує 100 млн гривень. Про вміст та дію цих крапель виникне ще не одна дискусія, але поки що це найпопулярніший седативний засіб в Україні.

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