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Hyundai представила оновлений хетчбек i10 – характеристики

Hyundai представила третє покоління свого хетчбека – i10.

Розміри авто А-класу додали лише по 2 сантиметри у висоту та в ширину.  Зовнішній дизайн став більш спортивним завдяки новим обрисам фар, бамперів та ходовим вогням.

У салоні з’явився 8-дюймовий сенсорний дисплей, а серед допоміжних систем: екстрене гальмування, попередження виїзду зі смуги та в разі втоми водія. Під капотом – літровий двигун на 67 коней.

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Ціна на нове покоління Hyundai i10 стане відома після презентації на Франкфуртському автошоу наступного тижня.

До слова, Renault представив свій найдешевший кросовер. Новий Triber орієнтований на Індію, але в разі успіху компактну машину виведуть на світовий ринок.

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