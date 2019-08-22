Новий універсал RS6 Avant від Audi: ціна і характеристики

Audi представила новий заряджений універсал RS6 Avant.

У новинки інший капот та бампери. Але головна відмінність під капотом.

600 кінських сил розганяють машину до першої сотні за 3,6 секунди, а через 8,5 секунд авто мчатиме уже на швидкості 200 кілометрів на годину.

У продажу новий Audi з’явиться уже на початку наступного року. Ціна від €125 тис.

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До слова, Renault представив свій найдешевший кросовер. Новий Triber орієнтований на Індію, але в разі успіху компактну машину виведуть на світовий ринок.

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