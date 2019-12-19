Як фонд Україна підтримує талановитих дітей Полтавщини

Системна та всебічна підтримка талановитої молоді, яка прагне розвивати Україну та змінювати світ, має бути пріоритетом. У цьому переконаний другий президент України Леонід Кучма. Сьогодні він зустрічався зі здібними дітьми Полтавщини.

Усе надруковане на 3D принтері, який сконструював сам Олег, хоч він ще тільки в десятому класі. Займається у школі юних техніків і , каже, такий апарат для занять з ракетобудування був дуже потрібний. Вийшло майже у п’ять разів дешевше, ніж купувати новий.

А Владислава знавець української мови та літератури. Учасниця і переможниця численних олімпіад. Вірить, що навчання і добрі знання вирішують долю кожної нації.

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Хлопці й дівчата із Великої Багачки на Полтавщині, яку вже не перший рік підтримує президентський фонд Леоніда Кучми Україна. Усього в цій громаді півтори тисячі школярів, багато з них мають таланти і в технічних, і в гуманітарних галузях.

Майбутнім музикантам дарунок – гітари

І як звучать новенькі інструменти показують лауреати престижних конкурсів, музиканти віртуози світового рівня і теж стипендіати фонду – Софія Жернових та Марко Топчій.

Підтримувати дітей, які мають хист до технічних наук, гуманітарних чи до мистецтва – надзавдання для української влади. Такі діти , особливо з глибинки, потребують постійної уваги – не перестає наголошувати другий президент України.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців.

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