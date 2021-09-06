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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Патрульна поліція пересяде на електрокари: МВС закупить першу партію

Нацполіція

Міністерство внутрішніх справ закупить першу партію електромобілів для патрульної поліції, оскільки це дозволить зменшити витрати не лише на пальне.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямів та проектів МВС.

– Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом, – пояснив міністр.

Йдеться про дві марки електромобілів – від Mitsubishi та Hyundai.

Перший обійдеться бюджету в 739 тис. грн, другий – у 1,335 млн грн. В інфографіці МВС розписані детально всі витрати.

Електромобілі для патрульної поліції

Скільки таких електрокарів планує закупити МВС і коли саме, Монастирський не уточнив.

Нині українські патрульні їздять переважно на Toyota Prius, Renault, Hyundai та Isuzu.

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Джерело: МВС

Фото: УНІАН

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