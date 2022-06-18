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Інтрига залишається. Чи підтримають члени ЄС прагнення України вступити до Євросоюзу

Оксана Лотоцька журналіст програми Факти ICTV Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС. Проте остаточне рішення буде ухвалене 23-24 червня на дводенному саміті держав-учасниць Євросоюзу. Та є важливе “але”, яке підкреслила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму висновку.

– Це, звісно, передбачає, що країна має здійснити ще низку подальших важливих реформ, – зазначила вона.

Реакція не забарилася. Одразу дві країни, які досі вагалися, заявили, що готові підтримати надання Україні статусу країни-кандидатки на членство в Євросоюзі. Таку підтримку у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським висловив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. А також у бесіді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою подібну думку підкреслив і його данський колега Єппе Кофод.

А от португальський уряд поки не має офіційної позиції щодо вступу України до Євросоюзу, пишуть місцеві ЗМІ. Раніше португальський прем’єр Антоніу Кошта казав, що його країна чекатиме на звіт Єврокомісії, а щодо вступу України, то “необхідно створити умови, аби він став реальністю”. Тож українські дипломати продовжують роботу.

– Ми працюємо з кожною країною-членом, із кожною організацією. Ми не розмірковуємо, що буде у випадках, якщо ми не отримаємо. Якщо ні – то коли? Ми працюємо над тим, щоби це трапилося наступного тижня. І у нас є усі шанси, що таке рішення буде, – каже посол України у ЄС Всеволод Ченцов.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю зазначив, що “Україна за нормальних умов не мала б стати кандидатом”, і додав – контекст війни змінив ситуацію. Він наголосив, що надання кандидатського статусу – це “сильний політичний сигнал” підтримки України, а також “сигнал, спрямований Росії”. Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц вірить, що лідери країн ЄС на своєму саміті зуміють дійти згоди щодо статусу кандидата для України.

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