Інтрига залишається. Чи підтримають члени ЄС прагнення України вступити до Євросоюзу
17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС. Проте остаточне рішення буде ухвалене 23-24 червня на дводенному саміті держав-учасниць Євросоюзу. Та є важливе “але”, яке підкреслила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму висновку.
– Це, звісно, передбачає, що країна має здійснити ще низку подальших важливих реформ, – зазначила вона.
Реакція не забарилася. Одразу дві країни, які досі вагалися, заявили, що готові підтримати надання Україні статусу країни-кандидатки на членство в Євросоюзі. Таку підтримку у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським висловив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. А також у бесіді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою подібну думку підкреслив і його данський колега Єппе Кофод.
А от португальський уряд поки не має офіційної позиції щодо вступу України до Євросоюзу, пишуть місцеві ЗМІ. Раніше португальський прем’єр Антоніу Кошта казав, що його країна чекатиме на звіт Єврокомісії, а щодо вступу України, то “необхідно створити умови, аби він став реальністю”. Тож українські дипломати продовжують роботу.
– Ми працюємо з кожною країною-членом, із кожною організацією. Ми не розмірковуємо, що буде у випадках, якщо ми не отримаємо. Якщо ні – то коли? Ми працюємо над тим, щоби це трапилося наступного тижня. І у нас є усі шанси, що таке рішення буде, – каже посол України у ЄС Всеволод Ченцов.
Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю зазначив, що “Україна за нормальних умов не мала б стати кандидатом”, і додав – контекст війни змінив ситуацію. Він наголосив, що надання кандидатського статусу – це “сильний політичний сигнал” підтримки України, а також “сигнал, спрямований Росії”. Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц вірить, що лідери країн ЄС на своєму саміті зуміють дійти згоди щодо статусу кандидата для України.