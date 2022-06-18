Интрига остается. Поддержат ли члены ЕС стремление Украины вступить в Евросоюз

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Однако окончательное решение будет принято 23-24 июня на двухдневном саммите государств-участников Евросоюза. Но есть важное “но”, которое подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем заключении.

— Это, конечно, предполагает, что страна должна осуществить ряд дальнейших важных реформ, — отметила она.

Реакция не заставила себя ждать. Сразу две страны, которые пока колебались, заявили, что готовы поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидатки на членство в Евросоюзе. Такую поддержку в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. А также в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подобное мнение подчеркнул и его датский коллега Еппе Кофод.

А вот у португальского правительства пока нет официальной позиции по вступлению Украины в Евросоюз, пишут местные СМИ. Ранее португальский премьер Антониу Кошта говорил, что его страна будет ждать отчета Еврокомиссии, а относительно вступления Украины, то “необходимо создать условия, чтобы оно стало реальностью”. Так что украинские дипломаты продолжают работу.

– Мы работаем с каждой страной-членом, с каждой организацией. Мы не рассуждаем, что будет, если мы не получим. Если нет – то когда? Мы работаем над тем, чтобы это произошло на следующей неделе. И у нас есть все шансы, что такое решение будет, – говорит посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью отметил, что “Украина при нормальных условиях не должна стать кандидатом”, и добавил — контекст войны изменил ситуацию. Он подчеркнул, что предоставление кандидатского статуса – это “сильный политический сигнал” поддержки Украины, а также “сигнал, направленный России”. Между тем немецкий канцлер Олаф Шольц верит, что лидеры стран ЕС на своем саммите смогут прийти к согласию по поводу статуса кандидата для Украины.

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