Інвестиції в економіку: що готова запропонувати Україна іноземцям

Незабаром у прифронтовому Маріуполі відбудеться наймасштабніший форум – RE:THINK. Invest in Ukraine. Вже відомо, що туди приїдуть керівники головних світових фінансових установ. А ще кілька сотень топових підприємців, які готові вкладати у нашу державу мільярди доларів. Цей форум – насамперед майданчик, де українська влада переконуватиме потенційних інвесторів заходити в Україну.

В Україні багато збиткових підприємств. Їх підтримує держава за рахунок платників податків. Хоча у світі такої практики вже давно немає. Країни під своєю опікою тримають лише стратегічні об’єкти. Натомість у нас чи не кожне відомство має не лише свої заводи чи магазини, але й навіть курорти та готелі.

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Знищити корупцію на державних підприємствах і зробити їх прибутковими можливо лише через приватизацію, – впевнені урядовці. Мовляв, бізнес ці компанії може зробити рентабельними, а зарплатню на них конкурентною. Деякими об’єктами вже цікавилися вітчизняні та іноземні інвестори. Вони здатні вкладати мільярди доларів.

І в уряді переконують, що нині готові битися за кожного бізнесмена, який вирішить вкласти в нашу країну свої кошти. Бо саме від вдалих інвестицій виграють не лише приватники, але й держава.

Про сприятливий інвестиційний клімат говорять і світові агенції. Попри війну на Донбасі, вони пророкують Україні поступове зростання економіки. До того ж, наша країна може не лише продавати збиткові підприємства, але й розвивати високоінтелектуальні технології. Уже найближчим часом влада планує допустити бізнес навіть у космічну галузь. Щоправда, все, що стосується національної безпеки, залишатиметься і далі під крилом уряду.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що таке концесія та як залучатимуть інвесторів в Україну.

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