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Що таке концесія та як залучатимуть інвесторів в Україну

Скоро в Україні можуть з’явитись платні дороги. Президент підписав новий  закон про концесію. Влада наголошує що це відкриває величезні можливості для співпраці держави і бізнесу.

Концесія – це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об’єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам чи приватним особам.

Завдяки цьому прогресивному виду оренди – розвинуті держави будують дороги, мости, аеропорти, морські порти, сміттєпереробні заводи, лікарні та чимало інших важливих об’єктів. Урядовці кажуть: новий закон відкриває шлях для інвестицій у такі важливі сфери, як інфраструктура та публічний сектор.

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Зокрема, в Україні уже почався конкурс для концесії в портах Ольвії та Херсона. Міністерство розвитку економіки вже збирає пропозиції від місцевих органів влади. Обіцяє допомогти у грамотній підготовці інвестиційних проектів, бо вважає, що за концесіями велике майбутнє, і вони допоможуть пожвавити економіку багатьох регіонів.

До слова, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила бюджет-2020  у першому читанні..

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