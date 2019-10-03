Польсько-Український міст стартапів – проект для знайомства інноваторів з інвесторами

Проект Польсько-Український міст стартапів створений аби польські інвестори могли знайомитися з українськими стартапами та вкладати гроші в їхній розвиток. Він вже втретє проходить в Україні.

Учасники Польсько-Українського мосту для стартапів – понад сотня інноваційних розробок. Це проект за підтримки Міністерства Інвестицій та Економічного Розвитку Польщі. Він знайомить вітчизняних інноваторів із польськими інвесторами, які готові фінансувати реалізацію їхніх ідей.

Найкращі зі стартапів отримають гроші від партнерів проекту. Однак, за словами його засновника Бартоша Мусяловича, головний приз – це корисні знайомства.

Читайте: Стартапи в Польщі: що потрібно для заснування та популярні галузі

У польському уряді радіють активній співпраці наших країн. Проте визнають, що вона може бути ще глибшою. Об’єднавши потенціали, Україна та Польща зможуть досягти більшого, а саме – посилити власні економіки та позиції на міжнародній арені.

Інвестори зважають на інноваційність ідеї, реалістичність її втілення та команду стартапу. Кажуть: треба, аби горіли очі. Шукаючи таланти, провели 14 зустрічей по всій країні і зрозуміли, що свіжі ідеї є в усіх містах. Проте особливої підтримки потребують саме стартапери у невеликих регіонах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.