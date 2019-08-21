IT-компанія чи рекламне агентство: як створити свій бізнес до 25 років

Вони створюють новітні девайси, засновують IT-компанії та успішні рекламні агентства. Кількість молодих підприємців в Україні зростає з кожним днем.

Так, власну справу відкриває кожен 30-й молодий українець. Амбітні, вони не бояться створювати компанії у 16, а до 25 уже презентують власні товари на закордонних ринках.

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Федір Сердюк, йому 24 і він керівник найбільшої в Україні компанії.

В ній тренують надавати першу допомогу. Навчати людей рятувати життя інших почав ще в 19 років, точкою відліку стали масові сутички в Одесі 2014 року, коли загинули майже півсотні людей. Згодом Федір тренував військових і патрульних, а потім волонтерську справу перетворив на бізнес.

Почав проводити тренінги для приватних підприємств. Його клієнти – великі торговельні мережі, металургійні й енергетичні компанії.

Ліза Воронкова, їй 25 і вона створила український Apple watch.

Ще студенткою Політехнічного університету дівчина захопилася розробками. Спочатку разом з друзями створили розумний гаджет для літніх людей, його демонстрували на престижній американській виставці. Опісля пристрій трансформували у смарт-годинник, що допомагає боротися зі стресом.

Дмитро Федченко, йому 22 роки і в нього стартап за 2 тис. гривень.

Хлопець – власник меблевої компанії у скандинавському стилі. Пригадує, про те що буде підприємцем знав з дитинства. У школі мав фотостудію, працював кур’єром. Ідея ж власної справи прийшла раптово, коли не зміг облаштувати свою оселю.

Тепер скандинавські меблі Дмитра у відомих столичних магазинах, кінотеатрах, ІT- офісах, а він має власний цех у Вишгороді. За місяць молода меблева компанія реалізує 500 виробів і незабаром підприємець планує виходити на експорт.

Наші герої кажуть, що створити бізнес у молодому віці в Україні реально.

Утім доведеться миритися з незрозумілою податковою системою та бюрократією. А ще попітніти у пошуках справді кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, українським фахівцям вдалося обійтися без кофеїну й ортофосфорної кислоти, які, зазвичай, присутні у інших колових напоях та створити новий напій – Smart Cola.

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