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Кішка вилізла на подіум під час модного показу

На шоу Esmod International Fashion Show у Стамбулі бездомна кішка вилізла на подіум прямо під час модного показу.

Про це пише TJ.

Спершу вона сіла і почала вилизувати лапи, а потім спробувала зловити за ноги моделей, які проходили повз.

Глядачі у цей час сміялися і знімали кішку на телефони.

Читайте: У Швеції жуйка на концерті спровокувала бійку

До речі, раніше вчені розповіли, кого більше люблять кішки – жінок або чоловіків.

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