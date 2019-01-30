Кафе з роботами та ковбасний готель: гід незвичайними закладами Європи

Запашна кава та ласощі. На перший погляд, це кафе у Будапешті не вирізняється з-поміж решти. Тільки от офіціантами та адміністраторами працюють тут роботи. Пеппер – відома японська розробка.

Кав’ярню відкрила місцева IT-компанія. Завдяки соцмережам заклад став відомий у всьому світі.

Шпалери з ковбасою, подушки та мило у вигляді ковбаси. Готель Ковбасний рай у південній Баварії. М’ясник пан Клаус спочатку відкрив магазин. Коли ковбаси почали купувати по всьому світу, йому спала на думку ідея готелю. Доба коштує тут приблизно 2,5 тисячі гривень.

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А от у Франції, у паризькому кварталі Ле Гобелін – величезні іграшкові ведмедики полюбляли дивитись на перехожих з вікна, сидіти в кав’ярнях та навіть святкували весілля. Автор ідеї – 53-річний Філіп.

До слова, хочеш безкоштовно жити – відмовся від соцмереж: незвичайний готель у Швеції.

Опубліковано Cічень, 30 в 11:03



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