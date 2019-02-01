Картате і червоне: Ukrainian Fashion Week стартував з показу Пустовіт

Конопля, вкрай популярний принт для одягу. Тим більше, що нині – тенденція на все натуральне – окрім, звісно, хутра.

Що носитимуть модники й модниці наступної осені – упродовж п’яти днів показуватимуть у Мистецькому Арсеналі. Сьогодні тиждень моди відкрила вже традиційно – Лілія Пустовіт.

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Вона популяризує гуцулів. Власне, від гірських народів – більше кольорів і традиційне для українців картате і цнотливе вбрання. Більш відверті моделі у Олени Буреніної.

Дизайнер – проти постійного стирчання у гаджетах. Натомість – за емоційне спілкування. Тому її моделі були реально обцілованими. А ще наступного сезону нас грітимуть теплі кольори.

До слова, на Тижні високої моди в Парижі модний будинок Chanel продемонстрував головні тренди сезону весна-літо 2019 з класичними елементами.

Опубліковано Лютий, 01 в 22:00



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