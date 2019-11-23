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Катастрофа танкера Делфі в Одесі: рівень забруднення і як підніматимуть судно

Танкер Делфі, який сів на мілину біля одеського пляжу, досі залишається у воді.

Щойно закінчиться негода на морі, працівники екологічної служби Адміністрації морських портів України встановлять навколо корабля загородження, аби локалізувати витік палива у море.

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Після цього корпус дослідять водолази на наявність пробоїн, а якщо буде можливо, відремонтують його й відкачають воду.

Вже потім вирішуватимуть, як транспортувати корабель із пляжу. Зараз концентрація нафтопродуктів у морі перевищена уже у 157 разів.

Стан здоров’я евакуйованих із судна моряків задовільний. Капітана, який постраждав найбільше, виписали 23 листопада. Ще одного моряка, який на амбулаторному лікуванні, відпустять додому 24 листопада.

Нагадаємо, Факти ICTV відстежували хронологію подій, яка відбувалася з танкером Делфі.  Як проходила рятувальна операція судна Делфі дивіться в онлайн-трансляції.

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