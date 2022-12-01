Грудень, 01 в 16:17

Прихильнику “русского міра” в рясі, на богослужіннях якого в Києво-Печерській Лаврі виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, а також поширювалися тези пропагандистського характеру, оголошено підозру.

В СБУ кажуть, що слідчі встановили факт протиправних дій одного зі священнослужителів та його спільників, які брали участь у тому богослужінні.

Це підтверджено також відповідними експертизами.

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Підозру оголошено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб.

Священнику Києво-Печерської Лаври оголошено підозру за вихваляння “русского міра” – СБУ / 2 фотографии

12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської Лаври заспівали фрагмент із російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці.

Згодом намісник Лаври Павло (Лебідь) повідомив про відсторонення священника, який проводив ту літургію.