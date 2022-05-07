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Факти / Україна

Київ загоїть рани: Кличко поділився вражаючими кадрами зруйнованих будинків столиці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Київ загоїть рани: Кличко поділився вражаючими кадрами зруйнованих будинків столиці

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив вражаюче відео поруйнованих російськими ракетами житлових будинків столиці.

У своєму офіційному Telegram-каналі він заявив, що Київ обов’язково вистоїть, і спільними зусиллями усе буде відбудовано.

На кадрах відео помітно численні руйнування, які було завдано внаслідок ракетних обстрілів РФ.

У квартирах не залишилося вікон, всередині – гори зруйнованих меблів та залишених речей. Рятувальники Києва продовжують працювати на місцях “прильотів”.

– Ми закінчуємо їх обстежувати і розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт і вартістю відновлення пошкодженого житла та об‘єктів, – зазначив Віталій Кличко.

За даними мера міста, за час війни у Києві обстрілами рашистів було пошкоджено:

Зараз дивляться
  • житлових будинків – понад 200;
  • шкіл – 46;
  • дитячих садочків – 30;
  • об’єктів інфраструктури міста – понад 70.

Нагадаємо, міський голова столиці Віталій Кличко закликав киян не поспішати із поверненням додому та залишатися, якщо є така змога, подалі від Києва.

Він зазначив, міська влада не може нікому заборонити повертатися до Києва, однак може рекомендувати. За словами Кличка, гарантій абсолютної безпеки у Києві наразі немає.

Водночас як заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, ймовірність повторного наступу російських військ на Київ завжди залишається, тому варіанту “повернення війни” у столицю відкидати не варто.

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