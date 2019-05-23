Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Книжковий арсенал: тема, найочікуваніші новинки і ціна квитків

Найбільший фестиваль книжок в Україні. Вчора у столиці стартував дев’ятий Книжковий арсенал і триватиме до вихідних включно. Тут зберуться понад 80 письменників із 30-ти країн світу. Цьогоріч окремо представлять літературу учасників АТО. Тема фестивалю –  співжиття, спільне буття на основі цінностей і домовленостей.

Вартість квитка – 80 грн, абонемент на всі дні – 300.  Втім, книжки тут можна купити значно дешевше, тому тим, хто йде за новинками – ці гроші відіб’ються.

Дивіться: Русалка і супермен: міжнародний фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині

На гостей чекають зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти і виставки, ярмарок ілюстраторів. Тут зберуться понад 80 письменників із 30-ти країн світу.

Три найочікуваніші новинки – це книга Олега Сенцова Жизня, Максима Гроха Прогулюючись пустелею та Анатолія Дністрова Б-52. Втім, загалом тут представлено понад тисячу новинок.  Кожне видавництво має чим здивувати.

Торік Книжковий арсенал відвідало понад 50 тис. людей. Цьогоріч тут очікують не менше. Книжковий арсенал триватиме до неділі, 26 травня.

До слова, Боббі Макферрін та Етьєн Мбаппе: як проходить Leopolis Jazz Fest.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Amazon, Mercedes та Uber: конференція робототехніки у Монреалі
Русалка і супермен: міжнародний фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині
Фестиваль повітряних куль у Кам’янці-Подільському: ціни та що можна побачити
Як стати успішним лікарем – у Києві пройшов медичний фестиваль
Вистави з 12 країн світу: у Херсоні стартував фестиваль Мельпомена Таврії
10 книг, які варто почитати у відпустці
Фестиваль Зірки, що зійдуть завтра: майстер-класи та зустрічі з відомими режисерами
Понад 200 ковалів від 10 до 80 років: фестиваль в Івано-Франківську

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка