Книжковий арсенал: тема, найочікуваніші новинки і ціна квитків

Найбільший фестиваль книжок в Україні. Вчора у столиці стартував дев’ятий Книжковий арсенал і триватиме до вихідних включно. Тут зберуться понад 80 письменників із 30-ти країн світу. Цьогоріч окремо представлять літературу учасників АТО. Тема фестивалю – співжиття, спільне буття на основі цінностей і домовленостей.

Вартість квитка – 80 грн, абонемент на всі дні – 300. Втім, книжки тут можна купити значно дешевше, тому тим, хто йде за новинками – ці гроші відіб’ються.

Дивіться: Русалка і супермен: міжнародний фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині

На гостей чекають зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти і виставки, ярмарок ілюстраторів. Тут зберуться понад 80 письменників із 30-ти країн світу.

Три найочікуваніші новинки – це книга Олега Сенцова Жизня, Максима Гроха Прогулюючись пустелею та Анатолія Дністрова Б-52. Втім, загалом тут представлено понад тисячу новинок. Кожне видавництво має чим здивувати.

Торік Книжковий арсенал відвідало понад 50 тис. людей. Цьогоріч тут очікують не менше. Книжковий арсенал триватиме до неділі, 26 травня.

До слова, Боббі Макферрін та Етьєн Мбаппе: як проходить Leopolis Jazz Fest.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.